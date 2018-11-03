Украина Хакеры раскрыли данные 257 тысяч пользователей Facebook, из них почти 50 тысяч - украинцы

2018-11-03 13:00 222

 

В интернете в свободном доступе выложена информация о 257 тысячах пользователей "Фейсбука", у 81 тысячи аккаунтов доступны даже личные сообщения. Хакеры, стоящие за утечкой, утверждают, что всего у них есть данные 120 млн человек. Расследование Facebook показало, что злоумышленники использовали вредоносные расширения для браузеров.

В начале сентября на англоязычном форуме Blackhatworld, посвященном поисковой оптимизации, появился загадочный пост от нового пользователя с ником FBSaler. "Мы продаем персональную информацию пользователей "Фейсбука". Наша база включает 120 миллионов аккаунтов, с возможностью выборки по конкретным странам. Стоимость одного профайла составляет 10 центов", - написал он.

Пользователь приложил ссылку на сайт Fbserver, на котором в качестве примера была выложена часть информации. Русская служба Би-би-си не нашла подтверждения информации о наличии у хакеров 120 млн аккаунтов, однако на Fbserver действительно попали персональные данные пользователей соцсети.

В начале октября Fbserver перестал работать, но дважды перезапускался на новой площадке. Последнее "зеркало" портала носило название Socialser21 и работало до 29 октября, сейчас оно также недоступно (Би-би-си знает полный адрес сайта, но не раскрывает его в целях защиты личной информации). Известно также, что из 257 тысяч пользователей 47 тысач - представители Украины.

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