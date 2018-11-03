Украина Из украинских аптек могут исчезнуть капельницы, шприцы и вата

2018-11-03 12:00 228

В Украине из аптек могут исчезнуть предметы первой необходимости: капельницы, пластыри, вата и другие. Количество аптек также планируют существенно сократить. Об этом сообщает пресс-служба аптечной профессиональной ассоциации Украины.

Изменения коснуться аптек, если Верховная Рада примет законопроект № 8591 "О внесении изменений в закон Украины" О лекарственных средствах "относительно обеспечения экономической конкуренции и защите прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами".

В проекте закона есть нормы, запрещающие аптекам реализовывать шприцы, капельницы, вату, марлю, пластырь, стерильные перчатки и другую продукцию, которая используется в медицинских целях. Также люди не смогут приобрести в аптечных учреждениях биологически активные добавки, детское питание, памперсы, лечебную косметику и тому подобное.

Пациентам придется приобретать в аптеках лекарственные средства (например, ампулы), а вот шприцы для инъекций искать в других торговых точках. При этом, многие медицинские изделия требуют специальных условий хранения. При этом, будут ли придерживаться этих норм неспециализированные торговые заведения, неизвестно. На данный момент общее количество сопутствующих товаров, продаваемых в аптеках, составляет до 30% от количества всей реализуемой через аптечные учреждения продукции.