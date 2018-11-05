Украина КАРТА Сепаратисты опять прицельно обстреляли позиции ВСУ - есть жертвы и раненые

2018-11-05 11:40 159

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе сепаратисты 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В боевых действиях погиб один военный, еще четверо получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, сепаратисты вели прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское.

"В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое - получили легкие ранения и один - получил ранения средней тяжести", - сообщают в штабе ООС.