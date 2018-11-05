Украина КАРТА Сепаратисты опять прицельно обстреляли позиции ВСУ - есть жертвы и раненые

2018-11-05 11:40 159

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе сепаратисты 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В боевых действиях погиб один военный, еще четверо получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, сепаратисты вели прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское.

"В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое - получили легкие ранения и один - получил ранения средней тяжести", -  сообщают в штабе ООС.

 

 

Еще по теме

Порошенко предложил Турции поучаствовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе

2018-11-04 14:00 513

КАРТА Ситуация в зоне ООС: На Донбассе погиб украинский солдат, есть раненные

2018-11-02 10:39 510

Меркель о размещении миротворцев на Донбассе: Мы над этим работаем

2018-11-01 19:30 945

КАРТА Обострение в зоне ООС: сепаратисты 24 раза прицельно обстреляли ВСУ, есть раненные

2018-11-01 12:14 402

Еще новости в разделе "Украина"

Полиция передает СБУ все материалы дела убийства активистки Гандзюк

2018-11-05 13:15 51

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет пасмурно, сыро и прохладно

2018-11-05 12:41 111

КАРТА В Киеве перекрыли движение на Туполева - ремонт растянулся от Салютной до Эстонской

2018-11-05 12:15 129

КАРТА Сепаратисты опять прицельно обстреляли позиции ВСУ - есть жертвы и раненые

2018-11-05 11:40 159
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Полиция передает СБУ все материалы дела убийства активистки Гандзюк 2018-11-05 13:15 51
КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет пасмурно, сыро и прохладно 2018-11-05 12:41 111
КАРТА В Киеве перекрыли движение на Туполева - ремонт растянулся от Салютной до Эстонской 2018-11-05 12:15 129
КАРТА Сепаратисты опять прицельно обстреляли позиции ВСУ - есть жертвы и раненые 2018-11-05 11:40 159

Лента

13:15 Полиция передает СБУ все материалы дела убийства активистки Гандзюк
КАРТА 12:41 Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет пасмурно, сыро и прохладно
КАРТА 12:15 В Киеве перекрыли движение на Туполева - ремонт растянулся от Салютной до Эстонской
КАРТА 11:40 Сепаратисты опять прицельно обстреляли позиции ВСУ - есть жертвы и раненые
11:13 Курс валют на сегодня: доллар подешевел на 2 копейки, евро снова растет
10:39 Аномальные наводнения в Италии: число погибших выросло до 30 человек
10:12 Нацбезопасность и миллиардный кредит - какие проекты Рада рассмотрит на этой неделе
ПОЛНЫЙ СПИСОК 09:38 На каких улицах Киева будут перекрывать движение до лета 2019 года
09:11 Убийцам активистки Екатерины Гандзюк грозит пожизненное заключение
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:49 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области