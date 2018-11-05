Мир Экстремал за 157 дней вплавь обогнул Великобританию ни разу не ступив на сушу

2018-11-05 15:46 75

33-летний британец Росс Эджли попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как обогнул вплавь Великобританию. Это самый продолжительный в мире организованный морской заплыв.

За 157 дней пловец ни разу не сойшел на берег. Ежедневно Эджли проплывал примерно по 12 километров. Самый длинный единовременный заплыв в 33,4 километра он псовершил за 5 часов 25 минут.

Эджли плыл в гидрокостюме, без ласт и лопаток для плавания. Его сопровождал на своем катамаране профессиональный моряк Мэттью Найт.

Известно, что за время пути пловец сжёг более 500 тысяч калорий. Программа питания была разработана для Эджли специалистами. Очень важную роль в рационе играли бананы, которых он съел более 500 штук.

Едва ступив на землю, Эджли сказал, что, несмотря на то, что ему придется вспоминать, как ходить по твердой поверхности, он не устал от плавания и вскоре придумает себе новое испытание.

Напомним, Эджли известен во всем мире своей любовью к экстриму. Его имя уже евть в Книге рекордов Гиннесса: в апреле 2016 года он за 19 часов забрался по веревке на высоту равную высоте Эвереста. За два месяца до этого Росс пробежал марафон, таща за собой автомобиль.