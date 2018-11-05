Украина КАРТА В Киеве перекрыли движение на Туполева - ремонт растянулся от Салютной до Эстонской

2018-11-05 12:15 132

Столичных водителей предупредили о перекрытии движения на ул. Туполева. В частности, движение транспорта заблокировано на участке от улицы Эстонской до улицы Салютной.

В "Киевавтодоре"говорят, что временные неудобства связаны с реконструкцией улицы Туполева.

ВОДИТЕЛЬ СТРЕЛЬБОЙ РАЗОГНАЛ ПРОТЕСТУЮЩИХ, ПЕРЕКРЫВШИХ ТУПОЛЕВА

Коммунальщики просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, заранее выбирать другие маршруты движения.

Когда именно завершатся работы на данном участке, не сообщается.

Ранее на автофорумах со ссылкой на источники в КГГА заявляли, что реконструкция Туполева займет 14 месяцев. Предусмотрено расширение проезжей части до 4 полос по всей длине, велодорожки, светодиодное освещение. 

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