Украина В Харьковской области подростки в школе сильно избили 11-летнюю девочку

2018-11-05 15:15 123

В селе Бердянка Зачепиловского района Харьковской области подростки в школе избили 11-летнюю ученицу, после чего она была госпитализирована в местную больницу.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, медиков в школу вызвали с заявлением о необходимой помощи для ученицы с травмой позвоночника.

"По прибытию на место было выяснено, со слов пострадавшей девушки, что на перемене она была избита пятью учениками, которые учатся в той же школе. После осмотра установлен предварительный диагноз: ушиб участки правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в Зачепиловскую центральную районную больницу", - сказано в сообщении.

Увы, подобные случаи в Украине в последнее время не являются редкостью. Наиболее резонансными были факты избиения подростками школьниц в Чернигове и Одессе. В связи с этим Верховная Рада приняла за основу закон, который предусматривает установление штрафов за буллинг (моральное или физическое насилие) в школах.

В Админкодексе предлагается предусмотреть, что буллинг влечет штраф от 340 до 850 грн (если буллеры моложе 16 лет - штраф будут выплачивать родители). Повторное нарушение в течение года предусматривает штраф от 1700 до 3400 грн. Если педагог, руководитель или учредитель учреждения образования умалчивали о случаях буллинга - штраф от 850 до 1700 грн.

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