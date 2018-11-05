Мир Родителей обманули! В Керчи разгорелся новый скандал из-за бойни в колледже

2018-11-05 20:30 213

 

В Керчи (Крым) родители детей, пострадавших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже, не могут добиться компенсации от оккупационной власти.

Местная жительница Светлана рассказала, что ее дочь Анастасия получила осколочные раны. Однако в списках тех, кому положена выплата, ее фамилии нет, передает "Керчь ФМ".

Мать студентки сообщила, что писала "главе" Крыма Сергею Аксенову, в Минздрав, главе российского правительства Дмитрию Медведеву и на сайт правительства России, однако до сих пор не получила никакого ответа.

Также сообщается о керчанке Оксане, матери пострадавшего студента колледжа Сергея, которой, по ее словам, отказали в выплате компенсации.

Она отметила, что после взрыва парня увезли в больницу, там ему "обработали раны и перевязали ноги бинтами", после чего семья забрала его домой.

 "В момент взрыва он проходил под окнами, произошел взрыв, его унесло и накрыло этими стеклами, и все эти стекла у него в ногах", — рассказала Оксана.

Мать Сергея сообщила, что ее ребенка признали потерпевшим, но компенсацию семья не получила, несмотря на заявление крымских "властей" о том, что все положенные выплаты пострадавшим перечислили.

По словам женщины, на собрании родители других пострадавших детей тоже жаловались на отсутствие выплат.

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