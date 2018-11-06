Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: Сепаратисты применили запрещенные тяжелые вооружения

2018-11-06 10:39 201

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, один раз применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Как сообщили в штабе ООС, сепаратисты обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Вильный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

В частности, зафиксирован прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм обстреляны позиции Объединенных сил вблизи Павлополя.

"Вследствие боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.