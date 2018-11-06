Украина Названа реальная причина смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк

2018-11-06 11:40 255

Официальной причиной смерти советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк стала полиорганная недостаточность и химические ожоги. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Маси Найем.

"Причина смерти согласно врачебного свидетельства о смерти: полиорганная недостаточность; химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений", – отметил Найем.

Он добавил, что прощание с Гандзюк состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 12:00.

Напонмим, 4 ноября на 34-м году жизни умерла советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую облили серной кислотой в июле этого года.

Президент Украины Петр Порошенко, выразил свои соболезнования в связи со смертью чиновницы и потребовал от правоохранителей сделать все возможное для наказания ее убийц.

Вчера стало известно, что по решению Генпрокуратуры полиция передала дело Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.