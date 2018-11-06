Украина Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа

2018-11-06 18:00 303

Первые признаки грядущей эпидемии гриппа в Украине дадут о себе знать в декабре текущего года, и они будут проявляться в росте заболеваемости, а эпидемический порог будет в пиковой фазе в конце января следующего года. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом заявила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН Украины Алла Мироненко.

«Раньше декабря роста заболеваемости ждать не стоит. Если говорить не просто о заболеваемости, а о превышении эпидпорога, то это может произойти в конце января следующего года», - пояснила она. Также эксперт добавила, что, к сожалению, показатель заболеваемости в этом эпидсезоне ожидается значительно более высокий, чем в предыдущие годы.

«Он будет определено выше, по сравнению с предыдущими сезонами 2016-2017, 2017-2018, потому что процесс идет циклично. К примеру, в прошлом сезоне уровень заболеваемости был достаточно низкий, даже необычно низкий, но такого везения постоянно не бывает», - подчеркнула специалист.