Украина Почему ни в коем случае нельзя отдавать деньги вечером

2018-11-06 21:30 330

Наверно, вы не раз слышали, что деньги давать и брать вечером не стоит. Откуда появилась примета о деньгах вечером и что она означает?

Нельзя отдавать деньги вечером, иначе они не принесут другому человеку счастья. Кроме того, такие финансовые операции принесут горе и убыток в дом - денег не будет вообще.

Многие люди стараются не давать никому денег вечером. То же самое касается возврата долгов. Все финансовые дела стараются отложить до утра. Корни этого суеверия тянутся к поверью, что ночью наступает власть нечистых сил и мистических существ. Следовательно, вместе с деньгами их влияние может распространиться на всё финансовое благополучие семьи в целом.

Отдавать деньги вечером означало проявлять неуважительное к ним отношение. Как будто хозяева отпускают купюры в темноту, в то время как ночевать они должны в доме под защитой. Следовательно, если отпускать деньги вечером или ночью, то они как будто бы заблудятся и не придут обратно в дом, следовательно, семья обеднеет.

По фен-шую тоже нельзя давать и брать деньги вечером, когда финансовая энергия угасает. Все денежные операции нужно проводить в первой половине дня, тогда прирост средств будет выше.

Что делать, если необходимо дать деньги в долг вечером?

Лучше отложить все финансовые операции до утра.

Если вы хотите, чтобы вам непременно вернули долг или нужно забрать деньги только вечером, то от суеверия есть противоядие. Для этого нужно, чтобы деньги положили на пол, и тот, кому их дают в долг, поднял купюры с ковра. Так можно провести нечистую силу.