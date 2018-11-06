Мир Россия собирается "вбухать" в армию треть бюджета

2018-11-06 21:00 177

 

Расходы на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность в России составят 30% от федерального бюджета на 2019 год.

Об этом во вторник сообщил директор департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Минфина Анатолий Попов, передает ТАСС.

По его словам, в 2019 году проектом федерального бюджета в сфере нацобороны и безопасности предусмотрено на расходы 2 трлн 382 млрд, в 2020 году - 2 трлн 456 млрд и 2 трлн 523 млрд в 2021 году.

Он добавил, что "вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30% государственного бюджета в расходной части по годам".

"Общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на оборону и безопасность составляет 1 трлн 160 млрд рублей за три года - это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере, давно, не принималось", - заявил Попов.

Представитель Минфина РФ также подчеркнул, что на увеличение численности военнослужащих Минобороны России, проходящих военную службу по контракту, в бюджете на 2019 год заложены 4,5 млрд рублей, на 2020 год - 4 млрд 700 млн, на 2021 год - 4 млрд 900 млн.

Он уточнил, что это на набор 10 тысяч человек в 2019 году.

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