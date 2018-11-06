Украина Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью

2018-11-06 19:00 240

 

Работодатели зарегистрировали в октябре 645 тысяч новых сотрудников, тогда как в сентябре было зарегистрировано 490 тысяч.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман пишет на своей странице в Facebook.

«Борьба с нелегальной занятостью. В конце сентября дали работодателям месяц, чтобы устранить нарушения законодательства о труде. Уже в ноябре имеем 155 тыс легальных работников. Все они получают белые зарплаты и платят единый социальный взнос в Пенсионный фонд», – заявил премьер.

Также по словам премьера, Кабмин продолжил работу по легализации рынка труда.

«Зарплата в конверте – это прямое нарушение права работника на достойную пенсию. Поэтому поручил Минфину, Минсоцполитики, Пенсионному фонду, ГФС и Гоструда продолжить работу по детенизации рынка труда», – добавил Гройсман.

Еще по теме

Жити по-новому: С сегодняшнего дня тариф на газ составляет 8,55 гривен за кубометр

2018-11-01 14:16 816

ОНЛАЙН Ангела Меркель в Киеве: обсудят Донбасс, Крым и конфликт в акватории Азовского моря

2018-11-01 13:44 642

Гройсман заявил о необходимости расширить свои полномочия

2018-10-31 19:30 726

Госдеп США выделил 40 млн долларов на борьбу с кремлевской пропагандой

2018-10-31 11:44 441

Еще новости в разделе "Украина"

Почему ни в коем случае нельзя отдавать деньги вечером

2018-11-06 21:30 201

Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью

2018-11-06 19:00 240

Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа

2018-11-06 18:00 300

Порошенко проговорился, что дело Гандзюк раскрыто еще не полностью

2018-11-06 14:45 249
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Почему ни в коем случае нельзя отдавать деньги вечером 2018-11-06 21:30 201
Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью 2018-11-06 19:00 240
Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа 2018-11-06 18:00 300
Порошенко проговорился, что дело Гандзюк раскрыто еще не полностью 2018-11-06 14:45 249

Лента

21:30 Почему ни в коем случае нельзя отдавать деньги вечером
21:00 Россия собирается "вбухать" в армию треть бюджета
20:30 Климкин ответил Хугу: Нужно уметь подбирать слова
20:00 Макрон: Европе нужна своя армия для защиты от РФ и США
19:30 В Минфине согласны на изменение налоговой системы для малого и среднего бизнеса
19:00 Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью
18:30 Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк
18:00 Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа
17:30 В Кремле заявили, что их влияние на "ЛДНР" не безгранично
17:00 Обыски у Бережной проводят по делу о госизмене