Украина Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью

2018-11-06 19:00 240

Работодатели зарегистрировали в октябре 645 тысяч новых сотрудников, тогда как в сентябре было зарегистрировано 490 тысяч.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман пишет на своей странице в Facebook.

«Борьба с нелегальной занятостью. В конце сентября дали работодателям месяц, чтобы устранить нарушения законодательства о труде. Уже в ноябре имеем 155 тыс легальных работников. Все они получают белые зарплаты и платят единый социальный взнос в Пенсионный фонд», – заявил премьер.

Также по словам премьера, Кабмин продолжил работу по легализации рынка труда.

«Зарплата в конверте – это прямое нарушение права работника на достойную пенсию. Поэтому поручил Минфину, Минсоцполитики, Пенсионному фонду, ГФС и Гоструда продолжить работу по детенизации рынка труда», – добавил Гройсман.