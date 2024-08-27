Политика Как Украина будет бороться с беглецами за границу: Зеленский ответил

2024-08-27 20:48

Правоохранительные органы нарабатывают решения, как усилить контроль и ответственность за незаконное пересечение границы.

Через две недели правительство должно получить наработки правоохранителей и пограничников по предотвращению незаконного пересечения государственной границы лицами, пытающимися избежать мобилизации.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции во вторник, 27 августа.

"Есть несколько принятых решений. Через две недели наработают свои решения правоохранительные органы вместе с пограничниками. Что может быть, как с этим бороться – это вызовы и большая проблема для нас. Должны верить, что будет результат через две недели, по крайней мере, на бумаге. Тогда будем понимать, как можно усилить и контроль, и ответственность", – подчеркнул глава государства.

Напомним, ожидаемые решения о беглецах за границу будут касаться не только самих фактов незаконного выезда из страны, но и антикоррупционной программы.