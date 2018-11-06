Мир Макрон: Европе нужна своя армия для защиты от РФ и США

2018-11-06 20:00 177

 

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник призвал к созданию «настоящей европейской армии» для защиты Европы от России и даже от США.

С таким заявлением французский президент выступил в интервью радио Europe 1, сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство AFP.

Макрон призывает к созданию совместной военной силы ЕС с момента своего прихода к власти. Он заявил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от американской мощи, особенно после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что он разрывает ядерный договор времен холодной войны.

«Мы должны защитить себя от Китая, России и даже США», — сказал Макрон.

«Когда я вижу, что президент Трамп объявляет о прекращении большого договора о разоружении, который был заключен после «кризиса евроракет» 1980-х годов, поразившего Европу, то кто является главной жертвой? Европа и ее безопасность», — отметил французский президент.

«Мы не защитим европейцев, пока не решим иметь настоящую европейскую армию», — сказал Макрон.

Обратив внимание, что Россия является соседкой Европы и уже продемонстрировала, на что она способна, Макрон отметил: «Нам нужна Европа, которая лучше защищается самостоятельно, а не завися от Соединенных Штатов».

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