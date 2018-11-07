Украина КАРТА Обстрелов на Донбассе стало меньше, но снова ранен украинский солдат

2018-11-07 10:41 162

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе сепаратисты десять раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе однажды с запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообшили в штабе ООС, один украинский военный получил ранения.

Сепаратисты обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь.

На Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка, зафиксировано применение минометов калибра 82 мм.

 

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