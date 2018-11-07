За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе сепаратисты десять раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе однажды с запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Как сообшили в штабе ООС, один украинский военный получил ранения.
Сепаратисты обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь.
На Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка, зафиксировано применение минометов калибра 82 мм.