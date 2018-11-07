Украина Полиция Киева срочно поставлена в ружье из-за протестов евробляхеров

2018-11-07 10:12 90

В Киеве полиция перешла на усиленный режим службы из-за акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах.

"Работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, военнослужащие Национальной гвардии Украины и патрульные полицейские обеспечивают охрану правопорядка. Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта", – сообщили в столичной полиции.

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Правоохранители призывают организаторов и участников массовых мероприятий не нарушать правопорядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

Напомним, в Киеве в среду, 7 ноября, в правительственном квартале проходит акция владельцев автомобилей на еврономерах с требованием принять законопроект о доступной растаможке автомобилей. Протестующие анонсировали перекрытие движения в центре столицы и проспекта Победы.