Украина Минздрав признал, что темпы распространения кори превысят худший показатель в истории

2018-11-09 18:29 228

С начала 2018 года корью в Украине заболели 36 тысяч 455 человек – 14 тысяч 111 взрослых и 22 тысячи 344 ребенка.

Как сообщили в Минздраве, темпы распространения кори могут достичь и превысить худший показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине в 2006 году. Тогда болезнь обнаружили у более 42 тысяч человек.

С начала 2018 года больше всего людей заболели корью во Львовской (7 тысяч 364), Ивано-Франковской (3 тысячи 612), Закарпатской (3 тысячи 459), Одесской (2 тысячи 550) областях, в Киеве (2 тысячи 408) и Тернопольской области (2 тысячи 120).

ИЗ-ЗА КОРИ ПОЛЬША ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ВСЕМ НЕВАКЦИНИРОВАННЫМ

От осложнений, вызванных корью, скончались 15 человек – 11 детей и четверо взрослых.

В целом в течение 44 недели 2018 года корью заболело 1246 человек – 359 взрослых и 887 детей. Это на 5,5% меньше предыдущей недели.

КТО И ОТКУДА ПРИНЕС В УКРАИНУ ЭПИДЕМИЮ КОРИ 

В Минзраве уверяют, что сейчас в Украине достаточно вакцин для проведения плановой и усиленной иммунизации против кори. По состоянию на 1 ноября имелось более 600 тысяч доз вакцин против кори, паротита и краснухи (КПК). Все вакцины доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Еще по теме

Украина полностью прекратила закачку газа в подземные хранилища

2018-11-09 14:43 414

КАРТА Прогноз погоды: днем будет солнечно и сухо, а ночью температура упадет ниже нуля

2018-11-09 12:41 366

На украинских АЗС ощутимо подешевел бензин - новые цены в Киеве и области

2018-11-08 13:44 669

Нацбанк обновил курсы валют: доллар подешевел, а евро продолжает дорожать

2018-11-08 11:42 480

Еще новости в разделе "Украина"

Военная прокуратура озвучила предварительную причину взрыва минометов Пашинского

2018-11-09 21:35 129

Минздрав признал, что темпы распространения кори превысят худший показатель в истории

2018-11-09 18:29 228

Украина полностью прекратила закачку газа в подземные хранилища

2018-11-09 14:43 414

КАРТА Прогноз погоды: днем будет солнечно и сухо, а ночью температура упадет ниже нуля

2018-11-09 12:41 366
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Военная прокуратура озвучила предварительную причину взрыва минометов Пашинского 2018-11-09 21:35 129
Минздрав признал, что темпы распространения кори превысят худший показатель в истории 2018-11-09 18:29 228
Украина полностью прекратила закачку газа в подземные хранилища 2018-11-09 14:43 414
КАРТА Прогноз погоды: днем будет солнечно и сухо, а ночью температура упадет ниже нуля 2018-11-09 12:41 366

Лента

фото 22:12 Ryanair уволил шестерых пилотов и стюардесс за это шуточное фото в Соцсети
21:35 Военная прокуратура озвучила предварительную причину взрыва минометов Пашинского
фото 20:28 В Финляндии ввели тихий час на работе - обеденный сон для сотрудников стал обязательным
19:34 27 ноября вступит в силу более жесткий пакет санкций США против Кремля
18:29 Минздрав признал, что темпы распространения кори превысят худший показатель в истории
17:31 Создатель культового сериала "Во все тяжкие" Винс Гиллиган выпустит новый спин-офф
скандал 16:27 В Польше запретили марш националистов в день 100-летия независимости
15:45 Постоянный недосып приводит к обезвоживанию - как и сколько нужно спать
15:16 Израиль принял решение по выпуску государственной криптовалюты
14:43 Украина полностью прекратила закачку газа в подземные хранилища