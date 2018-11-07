Мир НАТО провело крупнейшие военные маневры со времен холодной войны

2018-11-08 09:40 144

В Норвегии завершились крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО. По оценке руководства Североатлантического альянса, маневры прошли очень успешно.

"Мы здесь многому научились", - заявил, подводя итоги, адмирал США Джеймс Фогго.

В свою очередь начальник Генштаба Норвегии Хокон Бруун-Ханссен указал, что военнослужащие с энтузиазмом участвовали в маневрах, и отметил их "напряженную работу".

Учения Trident Juncture проходили на территории Норвегии, в Балтийском море и северной Атлантике. 10 тысяч из порядка 50 тысяч участников - солдаты и офицеры бундесвера, при этом 8000 из них присутствовали непосредственно на месте учений. Кроме того, в маневрах участвовали около 150 самолетов и 60 кораблей, в частности авианосец США "Гарри Трумэн".

НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года. Всем странам ОБСЕ, в том числе России, отправили приглашения, чтобы они могли отправить своих наблюдателей. Учения не направлены против России, они носят оборонительный характер и будут имитировать ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из участников альянса, заверил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

 

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