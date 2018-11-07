Украина В Украине упростили процедуру получения биометрического паспорта

2018-11-07 19:30 288

Заявление на оформление биометрического паспорта украинцы теперь могут заполнить в режиме онлайн. Об этом в среду, 7 ноября, сообщил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк на брифинге в Киеве.

"Сегодня хочу представить еще один электронный сервис-это сервис онлайн-регистрация биометрических документов", – сказал он.

По словам Соколюка, речь не идет о полном оформлении документов через Интернет, поскольку человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев. "Но сервис уменьшит время ожидания время пребывания при оформлении и поможет увеличить количество граждан по оформлению этих документов, сказал глава миграционной службы", – отметил чиновник.

Данные заполненной анкеты не будут сохраняться на серверах миграционной службы, а останутся в виде QR-кода или распечатки у гражданина.