Украина КАРТА На Донбассе - новое обострение, ранены трое украинских солдат

2018-11-08 09:12 189

За минувшие сутки в зоне ООС сепаратисты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В боевых действиях ранены трое военных.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, дважды прицельный огонь велся из минометов калибра 82 мм по позициям Вооруженных Сил Украины в районах Павлополь и Луганского, а у последнего - и 120 мм минометов.

Также сепаратисты продолжают вести огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи Павлополь, они стреляли из вооружения БМП-1 и зенитной установки ЗУ-23-2.

Обстрелы подразделений Объединенных сил зафиксировано в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободный, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединский.

"В ходе боевых действий три военнослужащие Объединенных сил получили ранения", - доложили в пресс-центре ООС.