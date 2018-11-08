Курьезы Трамп назвал неугодного журналиста CNN врагом народа и лишил пропуска в Белый Дом

2018-11-08 12:43 165

Американский лидер Дональд Трамп вновь оскандалился с журналистами. Президент США назвал корреспондента CNN при Белом доме Джима Акосту "грубым и ужасным человеком, который действует, как враг народа".

Инцидент произошел в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс, проводившейся в официальной резиденции американского лидера.

Репортер обратился к республиканцу с вопросом о том, почему тот назвал караван мигрантов, направлявшийся к границам с США, "вторжением", а также сделал эту проблему одной из центральных тем в ходе своих политических ралли в преддверии 6 ноября.

"Дайте мне управлять страной. Вы заведуете CNN, и если бы делали это хорошо, рейтинги были бы намного выше", − отметил Трамп.

В ответ на попытку журналиста задать еще один вопрос, касающийся предполагаемого вмешательства России в выборы в 2016 году, президент перебил его, заявив: "Довольно!".

После этого помощница Дональда Трампа попробовала отобрать у репортера микрофон. Акоста, однако, не отдал его и даже сумел завершить реплику.

Глава государства тем временем переключил внимание на другого журналиста − сотрудника NBC News Питера Гарретта. Последний встал на защиту коллеги, после чего Трамп признался, что "не является фанатом" самого Гаррета.

В это время Джим Акост − на этот раз уже без микрофона − напомнил о недавних случаях, когда CNN и другие оппоненты Трампа получили по почте посылки с взрывными устройствами.

"Сядьте", − взорвался президент.

"Когда вы передаете фейковые новости − а CNN часто так делает − вы действуете как враги народа", − отрезал он.

Вскоре после этого стало известно, что Белый Дом приостановил действие пропуска данного журналиста. Эту информацию уже подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.