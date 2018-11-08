Мир фото Ryanair уволил шестерых пилотов и стюардесс за это шуточное фото в Соцсети

2018-11-09 22:12 81

Авиакомпания Ryanair уволила шестерых своих сотрудников за обнародованное в Соцети шуточное фото. 

"Ryanair объявила об увольнении шести человек - все они члены экипажа одного из лайнеров, изображенные на фото спавшими на полу в одном из офисов бюджетной авиакомпании", - сообщает Euronews.

В компании заявили, что хоть фото явно постановочное, его публикация нанесла ущерб деловой репутации авиаперевозчика.

"Фото должно было служить иллюстрацией условий труда персонала Ryanair, которые приводили несколько раз за последние месяцы к забастовкам в ряде европейских стран", - говорится в сообщении.

Ранее компанию Ryanair осудили за игнорирование расизма среди пассажиров. Компания не сняла с рейса мужчину, который неэтично высказывался в адрес другой пассажирки.

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