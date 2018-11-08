Украина В Госпогранслужбе пояснили, почему не впустили в страну архиепископа Амвросия

2018-11-09 09:13 72

В Госпогранслужбе Украины пояснили, почему не впустили на территорию страны ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова).

Напомним, ранее батюшку "завернули" в столичном аэропорту "Жуляны".

Эту информацию "Интерфакс-Украина" подтвердил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Данное лицо не было пропущено на территорию Украины, поскольку, во-первых, оно не смогло подтвердить цель своей поездки, а также Государственная пограничная служба выполнила поручение одного из украинских правоохранительных органов о том, что данное лицо не может быть допущено на территорию Украины", - сообщил представитель пограничного ведомства.