Мир Отставка Илона Маска: Главой компании Tesla стала австралийка Робин Денем

2018-11-09 11:15 174

Новым председателем совета директоров американской компании Tesla стала австралийка Робин Денем. Она заменила на этом посту ушедшего в отставку по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) основателя компании Илона Маска.

Как сообщает Интерфакс, Денем вступает в должность немедленно и в течение шести месяцев оставит пост финансового директора австралийской телекоммуникационной компании Telstra.

До перехода в Telstra Денем работала операционным директором и исполнительным вице-президентом производителя телекоммуникационного оборудования Juniper, а до этого 11 лет проработала в Sun Microsystems, выпускающем микрочипы.

В совете директоров Tesla австралийка находится с августа 2014 года.

Напомним, в августе Маск заявил в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla по цене 420 долларов за каждую и подтвердил финансовую возможность для осуществления такой операции. Однако позже отказался от этих планов, из-за чего его заподозрили в мошенничестве с целью повлиять на биржевой курс.

Расследование начали Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам, что обвалило акции компании на 13%. В результате в октябре Илона Маска отстранили от руководства Tesla.