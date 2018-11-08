Украина "Евробляхерам" дали 90 дней на льготную растаможку

2018-11-08 17:00 234

 

У владельцев автомобилей на еврономерах будет 90 дней на растаможку своих авто с 50% скидкой после вступления в силу нового закона.

В принятом Верховной Радой законе о растаможивании ввозимых в Украину автомобилей с иностранной регистрацией срок растаможки со скидкой в ​​50% увеличен с 60 до 90 календарных дней. Соответствующую правку с голоса озвучила председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина с трибуны ВР. Об этом сообщает в четверг, 8 ноября, РБК-Украина.

По ее словам, соответствующее изменение внесено перед голосованием за закон по инициативе коалиции фракций парламента.

Южанина отметила, что в формировании ставки акцизного налога были учтены требования активистов под Верховной Радой.

"О стоимостном коэффициенте - он присутствует всегда, потому что 30% - это пошлина и НДС, которая платится от стоимости автомобилей. Стоимость автомобилей новых не занижается - она ​​идет от заводов-производителей. То есть, 30% от стоимости, которая дополнительно оплачивается. Во-вторых, нам активисты говорили, что они соглашаются на ставку акцизного налога в размере до 400 евро. Мы как раз такую ​​ставку и сделали. 400 евро и будет акциз, который они должны заплатить. Снижение ставки вдвое будет действовать 90 дней со дня начала действия закона", - пояснила парламентарий.

Ранее Верховная Рада приняла новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией ("евроблях").

Напомним, 13 июля депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей.

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