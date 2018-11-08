Украина Супрун рассказала, как правильно употреблять молочные продукты

2018-11-08 20:00 213

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как стоит употреблять молочные продукты животного происхождения. Этой теме она посвятила пост на своей странице в Facebook.

 

Супрун объяснила, что по поводу пользы и вреда от употребления молочных продуктов существует много различных мифов, поэтому стоит разобраться, какое влияние они оказывают на организм человека.

"Некоторые исследования указывают, что полезная мутация, которая дала нам возможность без проблем потреблять молоко, состоялась, с точки зрения эволюции, относительно недавно - примерно в период одомашнивания коров и коз. С тех пор молоко стало важной составляющей рациона - как хороший источник питательных веществ, кальция и витамина D", - подчеркнула глава Минздрава.

Однако Супрун уточнила, что полезным молоко и исходные продукты могут быть не для всех, так как молоко содержит лактозу - молочный сахар, для расщепления которого необходима выработка фермента лактазы.

"Выработка лактазы происходит у всех млекопитающих в раннем возрасте, в то же время ее активность с возрастом часто снижается. Поэтому "восприятие" молока и молочных продуктов происходит у всех людей по-разному. На сегодня около 75% взрослого населения имеют пониженную способность переваривать лактозу во взрослом возрасте", - предупредила Ульяна Супрун.

В случае проблем с усвоением лактозы Супрун порекомендовала предпринять следующее:

Отдавать предпочтение молочным продуктам без лактозы (продукты почти не отличить на вкус, впрочем безлактозная могут быть немного дороже);
Употреблять мало молочных продуктов, однако регулярно.

Кроме того глава Минздрава подчеркнула, что даже если проблем с непереносимостью лактозы не наблюдается, стоит умеренно употреблять молочные продукты и не превышать рекомендованную суточную норму. Это - 2-3 порции молочных продуктов в день (одна порция, в данном случае, приравнивается к примерно стакану жидкого продукта, или 40 г - для твердого сыра).

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