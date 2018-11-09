Украина КАРТА При обстрелах позиций ВСУ на Донбассе были ранены два украинских военных

2018-11-09 10:14 219

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, четыре из них - с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В боевых действиях ранены два военных.

Как сообщили в штабе ООС, обстрелы позиций ВСУ зафиксированы в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

В частности, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм обстреляны позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Минометы 82 калибра применяли неподалеку Павлополя и Крымского.

"В результате боевых действий ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорят в штабе ООС.

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