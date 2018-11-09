Уже девять стран потребовали от Amazon убрать товары с советской символикой

Литовские активисты требуют изъятия из продажи товаров с советской символикой на крупном интернет-сервисе Amazon.
"Мы считаем, что советская символика - символ кровавых преступлений, которые стали причиной смерти не меньшего числа людей, чем в случае с нацизмом", - заявил автор инициативы Гедрюс Сакалаускас.
В связи с этим он призвал распространять хэштег #WhyNotSwastika.
Как сообщает Delfi, акция была инициирована в Литве, к ней уже присоединились Эстония, Латвия, Польша, Чехия, Словакия, Украина, Грузия и Армения.
Напомним, ранее крупнейшая в мире сеть магазинов Walmart прекратила продажу одежды с символикой СССР по просьбе Министерства иностранных дел Литвы.