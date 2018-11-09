Мир Дуда рассказал, что думает про мигрантов из Украины

2018-11-10 00:25 123

 

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинцы не вредят полякам и не обижают их.

Об этом он сказал в эфире Радио Мария, сообщает Польское радио.

Дуда отвечая на вопрос, связанный с возможными угрозами со стороны иммигрантов, заявил, что больше всего иностранцев в Польшу приезжает именно из Украины, и, как ему известно, они в основном находятся и работают в Польше легально.

«И я не заметил, чтобы они обижали или вредили полякам», — сказал Дуда.

«По подсчетам, у нас есть примерно 1 миллион иммигрантов из Украины, которые не создают в нашей стране, как мне известно, никаких опасных организаций, не создают террористической опасности, чего мы боимся больше всего», — сказал глава государства.

Дуда отметил, что часто украинцы работают очень тяжело и выполняют работу, за которую поляки не хотят браться.

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