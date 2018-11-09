Мир Крым на грани катастрофы: оккупанты будут искать воду на морском дне

2018-11-10 07:30 153

 

Для решения проблем в оккупированном Крыму займутся поиском источников пресной воды под Черным и Азовским морями.

Об этом сообщает АТР со ссылкой на пресс-службу "крымского сенатора" Сергея Цекова. Он пояснил необходимость поиска источников с пресной водой на морском дне информацией от руководителя Федерального агентства по недропользованию, замглавы Минприроды России Евгения Киселева.

"По его словам (Евгения Киселева. – Ред.), там будут проводиться специализированные поисковые работы регионального плана. В советское время в Азовском море был получен фонтан пресной воды, что подтверждает ее наличие в этом регионе", – говорится в сообщении.

В то же время оккупанты утверждают, что проблем с обеспечением восточной части полуострова нет. Тут якобы достаточно ресурсов и запасов подземных вод для обеспечения Керчи, Феодосии и даже Севастополя.

Более сложная ситуация сложилась в Армянске и Красноперекопске, где воды не хватает для технологических нужд. Там наблюдается постоянное подсоление подземных вод.

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