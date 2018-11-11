Мир Верните острова! Япония пошла на исторический шаг по конфликту с Россией

2018-11-11 15:00 216

 

Япония готова пойти на переговоры с Россией по заключению мирного договора, который разрешит территориальный спор между государствами.

Об этом сообщает Mainichi Shimbun со ссылкой на источники в правительстве страны. Более того, Япония заинтересована в ускорении этого процесса.

Так, по информации газеты, премьер-министр Синдзо Абэ выступит с соответствующим предложением во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), на котором будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Во время встречи представители двух стран должны обсудить заключение мирного договора на основе совместной советско-японской декларации 1956 года, в рамках которой Москва планировала передать японцам ряд Курильских островов.

Конфликт из-за территорий между странами тянется с 1956 года, когда СССР и Япония подписали декларацию о завершении войны. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, по мнению японской стороны, принадлежат им.

Свою точку зрения они аргументируют соответствующим положением в Трактате о торговле и границах 1855 года. РФ считает, что эти острова по итогам окончания Второй мировой принадлежат ей.

Возвращение островов Японии является главным условием заключения мирного договора с РФ, который по окончанию Второй мировой войны так и не был подписан.

Напомним, в феврале 2018-го российский спецназ водрузил флаг РФ над Южными Курилами. Такая реакция последовала в ответ на митинги в Токио, где японцы в очередной раз заявили, что острова принадлежат им.

В сентябре текущего года в правительстве Японии резко осадили Путина и отказались подписывать мирное соглашение. Прозвучало заявление о том, что страна не собирается налаживать отношения с РФ, пока та не вернет ей Курильские острова.

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