Украина КАРТА В зоне ООС на Донбассе относительно спокойно, потерь и раненых нет

2018-11-12 11:12 54

За минувшие сутки сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Потерь среди украинских военных нет.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вильный, Луганское, Тарамчук и Водяное.

Велся прицельный огонь из гранатометов, различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность велась у Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае – вооружение БМП.

"С начала текущих суток, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара", – добавили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были убиты, еще двое получили ранения.