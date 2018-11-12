Мир видео Спал с Меланией Трамп: король Марокко уснул во время встречи с мировыми лидерами

2018-11-12 21:30 309

Во время встречи мировых лидеров король Марокко Мухаммед VI стал объектом шуток после того, как задремал. Особое внимание прессы привлекло то, что он сидел в тот момент рядом с Меланией Трамп, супругой президента США.

Известно, что курьезный инцидент произошел во время выступления президента Франции Эмманюэля Макрона. Он тут же попал в объекты видеокамер, а видео после было опубликовано в YouTube.

Пользователи Интернета принялись шутить, что теперь Мухаммед VI может смело заявлять, что спал с Меланией Трамп.