У Кличко посоветовали водителям из-за снегопада пересесть на метро и трамвай

У Кличко из-за прогнозируемого на 14 ноября ухудшения погоды призвала столичных водителей отдать предпочтение общественному транспорту, а в случае отсутствия такой возможности - позаботиться о зимних шинах и следить за скоростным режимом.
Как заявил замглавы КГГА Дмитрий Давтян, ухудшение погоды ожидается в ближайшие два дня - 14-15 ноября.
"Так, 14 ноября ожидаем понижение температуры до -4 ночью, а снегопад, который по прогнозам должен начаться утром, продлится в течение дня и может создать покров в 4 см и стать причиной гололеда.
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Первые дни настоящей зимы будут нелегкими для нас, поэтому прошу – будьте осмотрительны. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом", – заявил Давтян.
Водителей призвали заранее позаботиться о надлежащем техническом состоянии транспорта и не оставлять его вдоль дорог, поскольку это будет мешать спецтехнике оперативно расчищать дороги.