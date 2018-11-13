Украина У Кличко посоветовали водителям из-за снегопада пересесть на метро и трамвай

2018-11-14 08:11 228

У Кличко из-за прогнозируемого на 14 ноября ухудшения погоды призвала столичных водителей отдать предпочтение общественному транспорту, а в случае отсутствия такой возможности - позаботиться о зимних шинах и следить за скоростным режимом.

Как заявил замглавы КГГА Дмитрий Давтян, ухудшение погоды ожидается в ближайшие два дня - 14-15 ноября.

"Так, 14 ноября ожидаем понижение температуры до -4 ночью, а снегопад, который по прогнозам должен начаться утром, продлится в течение дня и может создать покров в 4 см и стать причиной гололеда.

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Первые дни настоящей зимы будут нелегкими для нас, поэтому прошу – будьте осмотрительны. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом", – заявил Давтян.

Водителей призвали заранее позаботиться о надлежащем техническом состоянии транспорта и не оставлять его вдоль дорог, поскольку это будет мешать спецтехнике оперативно расчищать дороги.

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