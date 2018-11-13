Мир Врачи объяснили, почему полезно спать на левом боку

2018-11-13 20:30 339

Невероятные преимущества для здоровья, которые дает сон на левом боку.

Я часто слышу, что хорошо высыпаться ночью — это очень важно. Но я никогда не думал, будто это связано с чем-то кроме продолжительности сна. Оказывается, мои суждения были весьма наивны.

Удивительно, но позы, в которых вы спите, могут быть причиной многих хронических болей в вашем теле. Как же правильно спать?

Врачи говорят, что на самом деле есть всего одна универсальная поза, которая дает массу преимуществ для здоровья. Именно ее вы должны придерживаться в режиме «по умолчанию».

Это сон на левом боку. По словам эксперта из американского Минздрава Джона Дуилларда, «левая сторона идеально подходит для сна и лежачего отдыха«.

«Народные целители и мудрецы говорят об этом тысячи лет. И наука, наконец, подтвердила их выводы», — отмечает он.

Как я могу приучить себя спать на левом боку?

Есть несколько простых и эффективных методов, которые помогут вам развить в себе привычку спать на левом боку.

Некоторые люди рекомендуют пришить к спине на футболке теннисный мяч: он остановит вас при попытке перевернуться на другой бок или лечь на спину.

Есть другой способ: положить одну подушку под голову, а одну — под спину. Это препятствие также будет мешать вам ворочаться во сне.

А теперь посмотрите, какие выгоды это вам даст!

1. Снимает симптомы изжоги.

Для тех, кто страдает от изжоги, но не может отказаться от острой пищи, сон на левом боку прямо-таки обязателен.

Исследования показывают, что сон на левой стороне облегчает симптомы изжоги, а на правом — усиливает их.

Все дело в том, во время сна на правом боку круговая мышца, которая препятствует проникновению остатков пищи из желудка в пищевод, расслабляется, перестаёт выполнять свою функцию, и кислотность пищевода таким образом повышается.

2. Помогает избавиться от храпа.

Мы все знаем, что такое не спать всю ночь из-за того, что кто-то храпит в одном с вами помещении. Но избавиться храпа намного проще, чем считалось ранее.

Medical Daily обещает:

«Сон на левом боку за несколько недель избавит вас от храпа и апноэ сна».

3. Улучшает пищеварение.

Хотя это может удивиться вас, но скорость переработки пищи в вашем кишечнике в ночное время тоже зависит от того, на каком боку вы спите.

Дуиллард объясняет:

«Сон на левой стороне стимулирует ускоренный вывод пищевых отходов из тонкой кишки, их перемещение в толстую кишку. Это значительно упрощает процесс пищеварения».

4. Способствует здоровью сердца.

Сердце — один из самых важных органов в теле человека. Сон на левом боку может творить настоящие чудеса в том, что касается его здоровья.

Дуиллард добавляет:

«Если вас есть какие-то проблемы с сердцем, сон на левом боку может быть для вас спасительным средством. Так вы поможете дренажу лимфы, ее оттоку от сердца с помощью силы притяжения. Нагрузка на сердце ниже, когда вы спите на левом боку».

5. Улучшает здоровье селезенки.

Селезенка — это еще один «выгодополучатель» от вашей новой (надеемся) привычки.

Вес внутренних органов на нее в таком случае снижается, и селезенке проще поддерживать себя в здоровой форме.

6. Помогает лимфатической системе.

Обычно люди не придают большого значения здоровью своих лимфатических узлов. Это зона в области шеи и подмышек. Но эта система очень и очень важна для здоровья вашего организма в целом.

Вот что пишет по этому поводу Healthy Life Tricks:

«Левая сторона тела является доминирующей для лимфатической системы. Пока вы спите на этой стороне у вашего тела появляется больше возможностей для фильтрации токсинов, отходов и переработанной лимфы».

7. Помогает системе кровообращения.

Это особенно важно, если вы страдаете от варикозного расширения вен.

Вот вывод издания Vein Clinic:

«Если вам уже знакомо слово «варикоз», то сон на левом боку — это отличная идея. Это улучшит ваше кровообращение в целом, поскольку в этой позиции снижается давление на полую вену (вторая по величине вена организме), которая расположена на правой стороне тела».

8. Это особенно полезно для беременных женщин!

Если вы беременны, то просто-таки обязаны стараться засыпать на левом боку. Потому что это увеличивает приток крови и питательных веществ к вашему плоду.

«Спящая на левом боку женщина улучшает кровообращение в организме малыша. И свое собственное! Так что это хорошо для них обоих».

В общем, преимуществ сна на левом боку очень и очень много. Собираетесь ли попробовать это новое правило?