Спорт Менеджер Усика визнав, що далееко не кожний може стати суперником абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі

2025-11-08 09:32

Егіс Клімас, менеджер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, дав опис суперника, який може сприйматися як конкурсант на такий проєкт, як "боксер для Усика".

Функціонер стверджує, що всупереч непередбачуваності боксу, навряд чи можна вважати суперником для Усика боксера, який не здатен йому протистояти.

Поряд із цим представник українського боксера називає сильні сторони свого клієнта.

"Чи є хтось, хто здатен побити Усика? Це ж бокс, і тут може статися все, що завгодно. Але з його витривалістю, з його IQ, з його пересуванням у ринзі, з його мисленням у бою - я вважаю, що наразі з ним зрівнятися ніхто не може", - дав Клімас коментар talkSPORT Boxing.