Спорт Менеджер Усика визнав, що далееко не кожний може стати суперником абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі

2025-11-08 09:32

Егіс Клімас, менеджер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, дав опис суперника, який може сприйматися як конкурсант на такий проєкт, як "боксер для Усика".

Функціонер стверджує, що всупереч непередбачуваності боксу, навряд чи можна вважати суперником для Усика боксера, який не здатен йому протистояти.

Поряд із цим представник українського боксера називає сильні сторони свого клієнта.

"Чи є хтось, хто здатен побити Усика? Це ж бокс, і тут може статися все, що завгодно. Але з його витривалістю, з його IQ, з його пересуванням у ринзі, з його мисленням у бою - я вважаю, що наразі з ним зрівнятися ніхто не може", - дав Клімас коментар talkSPORT Boxing.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ексчемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа може приєднатися до тренувального табору Усика

2025-11-06 09:27

Колишній промоутер Усика прогнозує тріумфальне повернення Паркера на ринг

2025-10-29 12:30

Фабіо Вордлі отримав право на зустріч Олександром Усиком - бій чемпіонів вже призначено

2025-10-28 09:25

Стало відомо, скільки ще боїв збирається провести Олександр Усик до завершення кар’єри

2025-10-22 09:35

Еще новости в разделе "Спорт"

Менеджер Усика визнав, що далееко не кожний може стати суперником абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі

2025-11-08 09:32

Лучанин Богдан Мочульський здобув вже четвертий титул чемпіона світу з джиу-джитсу

2025-11-07 09:29

Ексчемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа може приєднатися до тренувального табору Усика

2025-11-06 09:27

Баварія подолала чинного володаря головного трофея Ліги чемпіонів - ПСЖ

2025-11-05 13:36
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Менеджер Усика визнав, що далееко не кожний може стати суперником абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 2025-11-08 09:32
Лучанин Богдан Мочульський здобув вже четвертий титул чемпіона світу з джиу-джитсу 2025-11-07 09:29
Ексчемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа може приєднатися до тренувального табору Усика 2025-11-06 09:27
Баварія подолала чинного володаря головного трофея Ліги чемпіонів - ПСЖ 2025-11-05 13:36