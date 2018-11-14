Украина КАРТА Первый снегопад парализовал Киев: столица замерла в дорожных заторах, тянучках и множестве ДТП

2018-11-14 11:14 108

Сегодня в Киеве и Киевской области выпал первый снег. По состоянию на данное время, стихия еще буйствует. Синоптики предупреждают о снеге и гололедице в Киеве, в северных и центральных областях Украины.

Для жителей столицы первый снегопад уже стал проблемой. На дорогах образовались масштабные пробки.

Как свидетельствуют данные сервиса Google Maps, крайне сложная ситуация на дорогах наблюдается не только в центре города, но и на подъездах к столице, в том числе на Кольцевой дороге.

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Из-за большого количества ДТП много транспорта скопилось на улицах Соборной, Черновола, Демеевской, Голосеевском проспекте, Гринченко, проспекте Лобановского, Соборности, Бажана, улице Николайчука. В центре города "тянутся" районы Бессарабской площади, Подол, бульвар Тараса Шевченко, Крещатик, Михайловская, Владимирский спуск и многие другие.

На мостах ситуация также непростая - в направлении центра города движение парализовано на Южном, мосту Патона, Гаванском и Дарницком. Мост Метро "стоит" в районе станции метро "Левобережная", далее пробка по Броварскому проспекту в сторону "Дарницы". Примыкающее на правом берегу к мостам Набережное шоссе также переполнено транспортом.

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Украина

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