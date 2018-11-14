Здесь вам не тут: Чехия закрыла границы для мигрантов и разорвала пакт ООН

Чехия присоединилась к США, Венгрии и Австрии, решившим не подписывать миграционный пакт ООН.
Как сообщает Reuters, правительство страны приняло соответствующее решение на заседании 14 ноября.
"Чехия долгое время была сторонницей принципа отделения законной и незаконной миграции", - сказал заместитель премьера Чехии Ричард Брабец.
Он отметил, что окончательный текст соглашения не отражает этих стремлений.
Ранее Болгария решила не присоединяться к миграционному пакту Организации Объединенных Наций. Также стало известно, что Австрия не подпишет в декабре глобальное миграционное соглашение ООН.