Мир Здесь вам не тут: Чехия закрыла границы для мигрантов и разорвала пакт ООН

2018-11-14 15:46 156

Чехия присоединилась к США, Венгрии и Австрии, решившим не подписывать миграционный пакт ООН.

Как сообщает Reuters, правительство страны приняло соответствующее решение на заседании 14 ноября.

"Чехия долгое время была сторонницей принципа отделения законной и незаконной миграции", - сказал заместитель премьера Чехии Ричард Брабец.

Он отметил, что окончательный текст соглашения не отражает этих стремлений.

Ранее Болгария решила не присоединяться к миграционному пакту Организации Объединенных Наций. Также стало известно, что Австрия не подпишет в декабре глобальное миграционное соглашение ООН.

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