Украина КАРТА Число обстрелов в зоне ООС на Донбассе быстро растет, снова есть раненые

2018-11-15 11:42 234

За прошедшие сутки террористы Донбасса 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения. 

"В пяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями… В ходе боевых действий, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - сообщили в штабеоперации Объединенных сил.

Боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Счастье, Айдар, Крымское, Верхнеторецкое, Пески, Новоселовка, Гранитное, Павлополь, Гнутово, Лебединское.

"Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Такие же минометы применили и у Счастья, Крымского и Старого Айдара", - добавили в штабе ООС.

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