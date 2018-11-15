За прошедшие сутки террористы Донбасса 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения.
"В пяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями… В ходе боевых действий, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - сообщили в штабеоперации Объединенных сил.
Боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Счастье, Айдар, Крымское, Верхнеторецкое, Пески, Новоселовка, Гранитное, Павлополь, Гнутово, Лебединское.
"Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Такие же минометы применили и у Счастья, Крымского и Старого Айдара", - добавили в штабе ООС.