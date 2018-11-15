Мир Евросовет созывает внеочередное заседание для рассмотрения условий Brexit

2018-11-15 13:44 171

Европейский совет в ближайшее время должен провести внеочередное заседание, чтобы обсудить проект договора о Brexit (выходе Великобритании из ЕС).

Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, чья страна сейчас председательствует в ЕС.

"Теперь результат переговоров будет как можно скорее проанализирован на встрече министров стран-членов ЕС и на внеочередном заседании Европейского совета", – написал Курц на своей странице в Twitter.

Накануне стало известно, что британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами правительства.