Мир Евросовет созывает внеочередное заседание для рассмотрения условий Brexit

2018-11-15 13:44 171

Европейский совет в ближайшее время должен провести внеочередное заседание, чтобы обсудить проект договора о Brexit (выходе Великобритании из ЕС).

Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, чья страна сейчас председательствует в ЕС.

"Теперь результат переговоров будет как можно скорее проанализирован на встрече министров стран-членов ЕС и на внеочередном заседании Европейского совета", – написал Курц на своей странице в Twitter.

Накануне стало известно, что британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами правительства.

Еще по теме

Меркель поддержала идею создания европейской армии - аналога НАТО

2018-11-14 13:44 372

100 лет независимости Польши: в Варшаве публично сожгли флаг Евросоюза

2018-11-12 15:16 504

Могерини: ЕС считает выборы в ОРДЛО незаконными и не признает их результаты

2018-11-11 12:30 747

Чтобы уменьшить влияние США в ЕС создали Коалиция европейских армий

2018-11-08 13:16 537

Еще новости в разделе "Мир"

Евросовет созывает внеочередное заседание для рассмотрения условий Brexit

2018-11-15 13:44 171

Здесь вам не тут: Чехия закрыла границы для мигрантов и разорвала пакт ООН

2018-11-14 15:46 483

Врачи объяснили, почему полезно спать на левом боку

2018-11-13 20:30 1029

Ревнивая девушка в порыве гнева убила офицера армии США

2018-11-13 15:14 597
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Евросовет созывает внеочередное заседание для рассмотрения условий Brexit 2018-11-15 13:44 171
Здесь вам не тут: Чехия закрыла границы для мигрантов и разорвала пакт ООН 2018-11-14 15:46 483
Врачи объяснили, почему полезно спать на левом боку 2018-11-13 20:30 1029
Ревнивая девушка в порыве гнева убила офицера армии США 2018-11-13 15:14 597

Лента

16:30 Новая резолюция ООН определит Крым только как "временно оккупированный РФ"
16:29 Нидерланды – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
16:22 В Украине с нового года значительно подорожает кабельное ТВ
16:15 У Порошенко прокомментировали отказ Путина от встречи в "нормандском формате"
16:10 Красный корпус Киевского университета Шевченко хотят перекрасить в желтый цвет
16:05 Синоптики рассказали, какой будет зима в Украине
15:46 США присоединились к странам, которые требуют блокировать Северный поток-2
15:12 Президент Франции Макрон заявил, что больше не хочет быть вассалом Трампа
14:45 От винта! Авиакомпания Japan Airlines придала огласке пьянство своих пилотов
14:16 Москва снова подала в суд - требует вернуть $3 миллиарда долга Януковича