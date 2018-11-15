Мир В каком возрасте и почему запускается механизм старения человека - ученые нашли ответ

2019-01-02 09:41 1959

Ученые установили по результатам эксперимента, когда начинается процесс старения человека. В итоге выяснилось, что пусковой механизм угасания как физической, так и умственной деятельности, включается в среднем в 39 лет.

Как сообщает MICEtimes, сопряжено начало старения с сокращением количества миелина, который защищает нервные клетки. Они становятся более уязвимыми к повреждениям, что, в свою очередь, провоцирует появление возрастных заболеваний.

Главными признаками старения, которые проявляются после 39 лет, специалисты называют боль и скованность в суставах.

Тревожный звоночек также - появление сложностей с использованием современных технологий.