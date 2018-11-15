Украина Бывшую резиденцию Януковича Межигорье выставлять на продажу не будут

2018-11-16 10:12 156

Роскошную резиденцию беглого непрезидента Виктора Януковича Межигорье, не будут выставлять на продажу, а передадут через конкурс в управление по договору. Напомним, ранее комплекс передали Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Сейчас оно уже полностью передано в управление. Оно передавалось по этапам: менялась подследственность, менялись процессуальные руководители, было несколько уголовных производств. Нам нужно было все имущество в совокупности для того, чтобы можно было начинать мероприятия по управлению им. Соответственно можем начинать наши конкурсные процедуры", -  сообщил глава АРМА Антон Янчук, передает УНН.

Такие конкурсные процедуры, по словам Янчука, могут произойти в ближайшее время.

При этом руководитель АРМА уточнил, что предварительно не видит оснований для вывода о том, что управлять этим имуществом невозможно так, чтобы было экономически выгодно.

"Скорее всего, приоритетная опция - это именно его передача в управление по договору, а не продажа", - резюмировал он.

Напомним, Высший хозяйственный суд Украины принял окончательное решение вернуть резиденцию Межигорье в государственную собственность 30 ноября прошлого года.

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