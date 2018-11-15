Украина В Украине будут снижаться цены на бензин — эксперты

2018-11-15 20:00 399

 

Стоимость всех марок моторных топлив в Украине будет снижаться под влиянием падения котировок нефти и нефтепродуктов на мировых рынках.

Об этом заявили в "Консалтинговой группе А-95" изданию enkorr.

14 ноября котировки нефти Brent упали до 65 долларов за баррель, что ниже октябрьского максимума на 25%.

Параллельно цены на дизтопливо в Европе снизились на 9%, на бензин — на 13%.

"Первым на мировые тенденции отзывается оптовый рынок. Цены на вагонные партии бензина за последние две недели снизились на 6%, а дизельного топлива на 10%. Это создает хорошие предпосылки для передачи эстафеты автозаправочным станциям", — говорит директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Падение розничных цен наблюдается с начала ноября. Крупнейшие операторы уже суммарно снизили цены на 1 грн/л, средний показатель по рынку составил 65 коп/л и 55 коп/л для бензина и ДТ соответственно.

"Ноябрь пройдет под знаком падения цен на АЗС. Сегодня уже сформирован потенциал снижения цен на 1,5 грн. А события последних дней на мировых биржах позволяют надеяться, что до конца года цены на бензин и ДТ вернутся на отметки ниже 30 грн/л", — говорит Куюн.

Цены на автомобильный газ также будут снижаться в связи с обвалом внешней котировки и оптового внутреннего рынка.

В "А-95" прогнозируют, что в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничной сети снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.

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