Украина В Кабмине передумали относительно введения накопительной пенсионной системы

2018-11-15 21:00 300

Министерство социальной политики предложило отсрочить внедрение второго накопительного уровня пенсионной системы на 1 год — до 1 января 2020 года.

Об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно справедливого механизма начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», который есть в распоряжении Экономической правды.

На заседании правительства 14 ноября министр социальной политики Андрей Рева предложил внести соответствующие изменения.

Правительство окончательное решение не приняло, премьер Владимир Гройсман поручил его доработать в течение трех дней.