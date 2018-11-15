Украина Осенний призыв в Украине: составлен список самых проблемных регионов

2018-11-15 22:00 372

На эту осень Кабмин запланировал призвать почти 18 тысяч юношей, однако сами военкомы признаются, что между планами правительства и реальной картиной на местах - большая разница. Об этом сообщается в материале "Апострофа".

Точное количество призывников, которых правительство надеется отправить этой осенью в армию - 17 тысяч 960 человек. Из них по плану в ВСУ отправят 9010 человек, 6500- пойдут в Нацгвардию, еще 1550 юношей будут служить в Госпогранслужбе и 900 человек - в Государственной специальной службе транспорта.

В командовании Сухопутных войск ВСУ (именно они отвечают за призыв срочников) отрапортовали, что первый призывной месяц осени (октябрь) прошел достаточно успешно. "Почти 10 тысяч граждан Украины, что составляет более 50% от государственного задания, отправлено в войска", - сообщают в командовании Сухопутных войск.

За первый месяц - более 50% плана, а впереди еще ноябрь и декабрь. Это действительно неплохо, однако эта цифра, что называется, средняя температура по больнице, ведь из регионов поступают сообщения о том, что далеко не все военкоматы ломятся от наплыва призывников.

Так, например, в Закарпатской области, по данным местных СМИ, за октябрь план призыва был выполнен всего на 17%, и это при том, что в этом регионе план призыва один из самых низких - 425 человек. Меньше призовут только из Луганской области - 260 юношей.

"90% мужчин, которые получают повестки, в военкоматы не приходят вообще. Много кто из призывников беспрепятственно пересекает государственную границу, что делает невозможным их оповещение", - жаловался губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.

В Киеве на "срочку" по плану должны призвать 744 человека.

"По состоянию на 5 ноября, мы призвали в ряды ВСУ 39,5% (от плана, - "Апостроф"). Явка призывников, которые должны прибывать на участки районных призывных комиссий, очень и очень низкая. Жители города Киева в призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы разыскиваем их при помощи Нацполиции", - жаловался в начале ноября военный комиссар Киевского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин. При этом "профессиональных" уклонистов, которые от призыва к призыву не приходят в военкоматы, в Киеве более 33 тысяч.

Об "очень низкой явке призывников" во Львове говорил и областной военком Александр Тищенко, грозя юношам административной ответственностью.