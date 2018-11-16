Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса применили запрещенные вооружения, ранены двое солдат ВСУ

2018-11-16 11:13 114

За прошедшие сутки террористы Донбасса 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения.

"При этом противник восемь раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями… В ходе боевых действий два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сообщили сегодня в штабе операции Объединенных сил.

Сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Шумы, Южное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино.

Также боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82, они обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Свободный, Шумы, Южное и Водяное. На опорные пункты ООС у Южного и Водяного НВФ также осуществляли огневое воздействие из миномета 120-го калибра, а в районе хутора Вольный - из вооружения БМП-1.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки трое противников были уничтожены, еще пятеро получили ранения.