Мир В новом сериале HBO Николь Кидман столкнется с цепью чудовищных открытий

2019-01-01 10:41 2379

Голливудские мегазвезды Хью Грант и Николь Кидман снимутся в новом минисериале HBO "Отмена" (The Undoing).

По данным источников таблоида The Hollywood Reporter, в основу сюжета лег роман Джин Ханфф Корелитц "Тебе стоило знать".

Грант предстанет на экране в образе хранящего тайны и притворяющегося преданным мужа Грейс — героини Николь Кидман.

"Ужасная смерть, пропавший муж, и только цепь чудовищных открытий на месте мужчины, которого, как думала Грейс, она знала", - описывают авторы будущий сериал.

Сериал будет состоять всего из шести эпизодов. О дате выхода пока не сообщается.

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