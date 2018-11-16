Мир В новом сериале HBO Николь Кидман столкнется с цепью чудовищных открытий

2018-11-16 18:28 174

Голливудские мегазвезды Хью Грант и Николь Кидман снимутся в новом минисериале HBO "Отмена" (The Undoing).

По данным источников таблоида The Hollywood Reporter, в основу сюжета лег роман Джин Ханфф Корелитц "Тебе стоило знать".

Грант предстанет на экране в образе хранящего тайны и притворяющегося преданным мужа Грейс — героини Николь Кидман.

"Ужасная смерть, пропавший муж, и только цепь чудовищных открытий на месте мужчины, которого, как думала Грейс, она знала", - описывают авторы будущий сериал.

Сериал будет состоять всего из шести эпизодов. О дате выхода пока не сообщается.

Еще по теме

видео Страшные тайны Уитни Хьюстон: Трейлер фильма о культовой певице со сложной судьбой

2018-05-18 15:16 7942

"Миротворец" внес в черный список сразу трех звезд российских сериалов

2018-04-23 22:00 4688

В Украине запретили скандальный сериал "Сваты" – Госкино

2017-11-29 19:00 6775

В Харькове радикалы разгромили декорации военного сериала

2017-11-28 21:30 5960

Еще новости в разделе "Мир"

В новом сериале HBO Николь Кидман столкнется с цепью чудовищных открытий

2018-11-16 18:28 174

Семьи погибших при падении борта Lion Air в Индонезии подали в суд на Boeing

2018-11-16 14:44 252

Почему Цукерберг запретил топ-менеджерам Facebook пользоваться iPhone

2018-11-16 09:11 294

Евросовет созывает внеочередное заседание для рассмотрения условий Brexit

2018-11-15 13:44 426
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В новом сериале HBO Николь Кидман столкнется с цепью чудовищных открытий 2018-11-16 18:28 174
Семьи погибших при падении борта Lion Air в Индонезии подали в суд на Boeing 2018-11-16 14:44 252
Почему Цукерберг запретил топ-менеджерам Facebook пользоваться iPhone 2018-11-16 09:11 294
Евросовет созывает внеочередное заседание для рассмотрения условий Brexit 2018-11-15 13:44 426

Лента

20:29 В УПЦ заявили, что дата Собора не назначена, а Томос пока еще не документ
19:34 Турчинов пояснил, в каких случаях СМИ обвинят в поддержке терроризма
18:28 В новом сериале HBO Николь Кидман столкнется с цепью чудовищных открытий
фото 17:33 Мелания Трамп уволила члена Совбеза США, которая не уступила ей место в самолете
16:29 ЕС настаивает на обмене всеми заложниками на Донбассе до конца 2018 года
15:46 У Кличко просят не паниковать - в Киеве пройдут масштабные и шумные учения спасателей
фото 15:12 На Закарпатье контрабандист на авто с иностранной регистрацией сбил пограничника
14:44 Семьи погибших при падении борта Lion Air в Индонезии подали в суд на Boeing
14:16 Пентагон перебросит в Польшу военную базу и бронетанковую дивизию США
13:42 Шахтеры перекрыли трассу во Льввовской области - требуют денег и отставки министра