Украина У Розенко рассказали, как будут осовремениваться пенсии

2018-11-17 13:30 162

 

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что с 2019 года пенсии будут осовремениваться автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Розенко.

По его словам, с марта 2019 года начнется ежегодное автоматическое осовременивание пенсий для всех граждан.

«Главный позитив пенсионной реформы, который люди почувствуют в 2019 году, — это то, что со следующего года начинается уже автоматическое осовременивания пенсий, которое будет проходить ежегодно. Уже не от решений правительства будет зависеть перерасчет пенсий, это уже будет автоматический режим», — отметил он.

В частности, с 1 марта все категории граждан, все пенсионеры получат перерасчет пенсии в зависимости от изменения коэффициентов и от базового размера минимальной зарплаты, по которой рассчитываются пенсии.

Розенко также отметил, что с 1 января 2019 года получат очередной перерасчет пенсий военные пенсионеры.

Еще по теме

Розенко назвал дату, когда вырастут пенсии и зарплаты

2018-09-01 14:00 11307

Что делать, если нет денег платить за газ: Розенко дал четкий ответ

2018-08-27 18:30 43422

Розенко заявил, что в Украине могут внепланово поднять пенсии

2018-06-23 14:30 17778

У Гройсмана уверяют, что Данилюка никто не выгонял, он сам решил уволиться

2018-06-22 14:15 3730

Еще новости в разделе "Украина"

У Розенко рассказали, как будут осовремениваться пенсии

2018-11-17 13:30 162

Пожар в Калифорнии: более 1000 пропавших без вести

2018-11-17 12:00 183

США и Украина: Донбассу необходимы миротворцы ООН

2018-11-17 10:30 204

КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И ОРЗ - ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ

2018-11-16 21:36 543
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

У Розенко рассказали, как будут осовремениваться пенсии 2018-11-17 13:30 162
Пожар в Калифорнии: более 1000 пропавших без вести 2018-11-17 12:00 183
США и Украина: Донбассу необходимы миротворцы ООН 2018-11-17 10:30 204
КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И ОРЗ - ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ 2018-11-16 21:36 543

Лента

14:30 Помпео рассказал, что ждет Россию в случае невыполнения Минских соглашений
14:00 У Порошенко отреагировали на угрозы РФ перекрыть Азовское море
13:30 У Розенко рассказали, как будут осовремениваться пенсии
13:00 США заявили, что Украина будет в НАТО – Климкин
12:30 Волкер похвалил повышение цены на газ для населения в Украине
12:00 Пожар в Калифорнии: более 1000 пропавших без вести
11:30 Где в Украине ждать снега с дождями
11:00 В оккупированном Крыму ''отрубили'' свет: подробности масштабного ЧП
10:30 США и Украина: Донбассу необходимы миротворцы ООН
10:00 Сборная Украины по футболу потерпела первое крупное поражение за последние пять лет