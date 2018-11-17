Украина У Розенко рассказали, как будут осовремениваться пенсии

2018-11-17 13:30 162

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что с 2019 года пенсии будут осовремениваться автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Розенко.

По его словам, с марта 2019 года начнется ежегодное автоматическое осовременивание пенсий для всех граждан.

«Главный позитив пенсионной реформы, который люди почувствуют в 2019 году, — это то, что со следующего года начинается уже автоматическое осовременивания пенсий, которое будет проходить ежегодно. Уже не от решений правительства будет зависеть перерасчет пенсий, это уже будет автоматический режим», — отметил он.

В частности, с 1 марта все категории граждан, все пенсионеры получат перерасчет пенсии в зависимости от изменения коэффициентов и от базового размера минимальной зарплаты, по которой рассчитываются пенсии.

Розенко также отметил, что с 1 января 2019 года получат очередной перерасчет пенсий военные пенсионеры.