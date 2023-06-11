ВОЙНА В Украине От 100 до 1000 гривен: кому из украинцев светит прибавка к пенсии в июле

2023-06-11 15:17

Украинцам рассказали, кому в мае светит прибавка к пенсии от 100 до 1000 гривен.

Об этом сообщал ПФУ.

Так, в Украине в 2023 году уже состоялось два перерасчета пенсий, теперь грядет третье. В этом раз повышение выплат коснется чиновников, журналистов, ученых и других категорий лиц, которые вышли на заслуженный отдых по специальным законам.

В частности, на 19,7% в марте выплаты повысили большинству пенсионеров, в апреле их пересчитали работающим пенсионерам. В июле же будет, так называемая, индивидуальная индексация для некоторых категорий людей пожилого возраста. При этом, тогда как одни украинцы получать 100 гривен прибавки, других ждет повышение до 1000 гривен.

К примеру, если на данный момент пенсия без учета дополнительных надбавок составляет 5076 гривен, то после запланированного на июль увеличения она должна увеличиться на 1000 гривен, достигнув размера в 6076 гривен. Внимание украинцев также обратили на то, что важно соблюдать правила, регулирующие выход на пенсию в соответствии со специальным законодательством.